Утром сотрудники Управления государственной охраны пытались не пустить Тупицкого в помещение суда.

Сотрудники Управления государственной охраны сегодня утром не пускали председателя Конституционного суда, отстраненного от должности судьи КС Александра Тупицкого на его рабочее место.

Об этом УНИАН сообщил источник в КС.

По словам собеседника, утром сотрудники УГО пытались не пустить Тупицкого в помещение суда. При этом они не предоставили каких-либо письменных указаний по этому поводу. Однако известно, что команду не пускать Тупицкого дал лично начальник УГО Сергей Рудь.

В конце концов руководитель Секретариата КС заказал для Тупицкого пропуск как для посетителя, и ему удалось попасть на рабочее место.

Также собеседник УНИАН отметил, что, вероятно, указание не пускать Тупицкого было обусловлено тем, что в Офисе президента опасаются, что, если он появится на работе, в КС проведут анонсированное вчера специальное пленарное заседание, посвященное ситуации с изданием президентом указа о временном отстранении Тупицкого.

Вместе с тем собеседник УНИАН считает, что работники УГО, не пуская Тупицкого на работу, совершили уголовное преступление, поскольку помешали деятельности судьи.

По этому поводу в суде были составлены акты для дальнейшего правового реагирования.

УНИАН несколько раз звонил руководителю УГО Рудю, чтобы взять комментарий по поводу данной ситуации, однако тот так и не ответил.

Отстранение Тупицкого: что нужно знать

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Сегодня, 30 декабря, Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

Также в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк