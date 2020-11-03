По его словам, появится возможность любому облсовету проголосовать о самоопределении или отделении от Украины.

Одномоментная смена состава Конституционного суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил председатель КСУ Александр Тупицкий.

"Если в один момент Конституционный суд станет недееспособным, некому будет исполнять обязанности судей, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности: появится возможность любой области на уровне облсовета проголосовать за самоопределение или отделение от Украины", - сказал он.

Тупицкий добавил, что в таких случаях требуется срочное обращение в КСУ и срочное рассмотрение этого обращения. "В противном случае это может привести к кровопролитию за сохранение территориальной целостности, а с этим шутить нельзя", - подчеркнул председатель КСУ.

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Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Дмитрий Хилюк