Заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Украины Александр Бакумов (фракция "Слуга народа").

Ряд народных депутатов призвали судей Конституционного суда Украины, которые поддержали решение о неконституционности некоторых норм электронного декларирования, подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Украины Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"). Он отметил, что его подписали многие депутаты. При этом не уточнил, сколько именно.

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В заявлении говорится, что народные депутаты Украины призывают КСУ "принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курса". Также они призывают судей КС, поддержавших решение КС №13р/2020 от 27 октября 2020 года, подать в отставку. При этом прозвучали фамилии судей КС, которым предлагается подать в отставку. В их числе - Александр Тупицкий, Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Александр Касминин, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Сергей Сас, Игорь Слиденко, Петр Филюк, Галина Юровская. Указанных судей просят сложить полномочия по собственному желанию или подать в отставку безотлагательно.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ. В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Надя Пришляк