Городской голова планирует привлечь украинскую диаспору в Канаде к восстановлению города.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня посетил город Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в своем Telegram-канале.

"Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот кошмар, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - написал Маркушин.

Городской голова добавил, что выразил благодарность Трюдо за поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине.

"Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - рассказал мэр.

Как сообщал УНИАН, в апреле Сенат Канады единогласно проголосовал за признание действий российской армии актом геноцида против украинского народа. Перед этим аналогичное решение приняла палата общин канадского парламента. Законодатели заявили, что есть "достаточно доказательств систематических и массовых военных преступлений против человечности", которые совершает Москва.

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