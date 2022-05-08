Он уверяет, что никакое бряцание оружием Путиным не отвлечет от Украины ее сторонников.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что зверства российской армии в Украине лишь усиливают желание обеспечить проигрыш президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности использования Россией ядерного оружия и реакцию стран-членов НАТО в случае использования Россией ядерного оружия против Украины, Трюдо подчеркнул: "никакое бряцанье оружием Путина не поможет отсторонить наших сторонников, Большую семерку, все цивилизованные страны стоять рядом с Украиной против незаконного и неразумного вторжения".

Он подчеркнул, что зверства российской армии в Украине лишь настраивают мир против России.

"Все те зверства, которые были совершены в Мариуполе, в Буче и в других городах, лишь усиливают наше желание обеспечить то, чтобы Путин проиграл эту войну. Он сделал некоторые очень глубокие просчеты... Он просчитался в том, насколько смело, насколько мощно, насколько решительно украинский народ будет защищать свою землю", - сказал Трюдо.

Кроме того, подчеркнул он, Путин недооценил не только решимость, но и способность стран по всему миру стать и оказать отпор его агрессии, и стать рядом с Украиной.

"Мы будем продолжать так же действовать столько, сколько это будет нужно, и там, где это будет нужно. Для того, чтобы весь мир и вся Россия поняли, насколько Владимир Путин ошибся", - отметил премьер.

Напомним, премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

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