Судя по видео, вокруг его владений вырыт канал около трех метров шириной. К тому же этот ров болотистый.

СМИ показали резиденцию бывшего президента Украины Виктора Ющенко в поселке Новые Безрадичи, что в 20 километрах от Киева.

Как сообщает "Страна", переехал он туда в 2014 году с государственных дач в Конча-Заспе, где сейчас проживает президент Владимир Зеленский.

Территория его нынешних владений 3,5 гектара. Когда Ющенко еще был главой Нацбанка (1993-1999 года), он купил здесь 7 соток.

Дорога от трассы к его дому качественно заасфальтирована, горят все фонари и местами висят камеры наблюдения.

"Перед поворотом к дому Ющенко с обеих сторон трассы установлен знак "поворот направо запрещен", "поворот налево запрещен", но все же если вы рискнете, то наткнетесь на "кирпич", - сообщают журналисты издания.

Судя по видео, резиденция Ющенко окружена вырытым каналом около трех метров шириной. К тому же этот ров болотистый.

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На просторном участке есть ферма, сад, несколько водоемов, столярная мастерская, знаменитая пчелиная ферма, хата-музей и несколько ветряных мельниц. На одном из водоемов установлено несколько рыболовных мостиков. Также на берегу соорудили место для барбекю с большой крытой террасой.

Часть территории, принадлежащая Ющенко, отведена для выгула лошадей. Также есть несколько огородов и теплица.

"Великое переселение" из резиденций в Пуще-Водице и Конча-Заспе

14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать.

"Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича – Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение этих народов", - добавил президент.

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Автор: Денис Прядко