Многие пользователи сети считают, что 21-летняя певица не обошлась без помощи хирурга и делала пластику лица.

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика, которая участвовала в "Голосі країни-11", ответила всем хейтерам, которые заподозрили, что она сделала себе пластические операции.

Многие пользователи сети считают, что 21-летняя певица не обошлась без помощи хирурга и делала пластику лица. По их мнению, она сделала раскос глаз, удалила комки Биша и изменила форму носа.

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В своем Instagram Доменика разместила фото 11-летней давности. Этими фотографиями девушка доказала, что к пластическому хирургу не обращалась.

«Что касается моих так называемых "удаленных комков Биша, подтянутых раскосых глаз и ринопластики", - можете забыть. Спасибо маме и папе за лицо, которое они мне подарили», - написала Ющенко.

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Автор: УНИАН