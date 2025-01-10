Киев ожидает контактов с новой администрацией после инаугурации.

Украина готовится к контактам с Соединенными Штатами Америки на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации Дональда Трампа.

Как передает Радио Свобода, так представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал информацию о том, что подготовка к встрече американского лидера и кремлевского правителя Путина уже ведется.

Во время брифинга он отметил, что эта информация не является новой, поскольку новоизбранный президент Штатов и ранее сообщал, что хочет встретиться с Путиным:

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"Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны. Поэтому главное сейчас то, что мы ждем встречи наших президентов".

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, во время предвыборной гонки американский политик заявлял, что сможет посадить президентов Украины и России за стол переговоров. Тогда он говорил, что войну можно закончить за одни сутки.

После победы Трамп сказал, что хочет встретиться с Путиным. В конце года в Москве сказали, что несколько стран предложили им встретиться на их территории.

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