О каких именно странах идет речь - не сообщается.

Власти нескольких стран сообщили Российской Федерации о готовности стать площадкой для встречи кремлевского правителя Путина и новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом во время брифинга сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. Как передает Интерфакс, его спросили, поступали ли подобные предложения от руководителей Венгрии и Словакии. Он не стал это подтверждать:

"Я бы сказал, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений по этому поводу от разных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Но такие предложения делались и делаются".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, что новоизбранный американский лидер обещает закончить войну в Украине, постоянно настаивая на необходимости переговоров.

Видео дня

В начале декабря он встретился в Париже с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впоследствии политик написал, что тот хочет прекращения огня и окончания войны.

На днях Трамп заявил, что кремлевский правитель Путин хочет встретиться с ним "как можно быстрее". В Кремле ответили, что предпосылок для организации этой встречи пока нет

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