По словам бывшего президента Грузии, Трамп действительно хочет прекратить войну в Украине.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отреагировал на напряженность в отношениях между украинским лидером Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, президент США является умным человеком и "совсем не сумасшедшим".

"Я знаю президента Трампа. Я знаю, что очень много сейчас мыслей о его выступлениях. Надо сказать, что он очень умный человек, а также (Трамп - УНИАН) совсем не сумасшедший", - отметил Саакашвили, который сейчас находится в заключении по политически мотивированному обвинению, в своем видеообращении.

По словам грузинского политика, президент США имеет свой стиль и путь, а также действительно хочет прекратить войну в Украине.

Видео дня

"Но с другой стороны есть настоящий Черчилль современности - президент Зеленский", - добавил Саакашвили и сравнил отношения Киева и Вашингтона с тем, как проводились переговоры Британии и США во время Второй мировой войны.

Также экс-президент Грузии подчеркнул:

"Я хочу напомнить, что даже во Вторую мировую войну у Черчилля сначала были сложные переговоры с тогдашним президентом Соединенных Штатов Рузвельтом. И он (Черчилль - УНИАН) потратил где-то год - полтора чтобы убедить Рузвельта помочь антигитлеровской коалиции".

Он отметил, что Украине сейчас нужен методический диалог, поэтому необходимо продолжать общение с США.

Украина и США - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему нужны от Украины не только полезные ископаемые. По его словам, США должны получить также нефть и "все, что мы сможем получить".

"США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд, США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого", - сказал он.

В то же время издание CNN написало, что США требуют у Украины полезных ископаемых на сумму большую, чем было потрачено на войну. Там отметили, что странно предлагать такое соглашение стране, которая стала жертвой войны и забирать у нее больше, чем было потрачено на защиту.

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