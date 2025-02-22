В соглашении о полезных ископаемых отсутствовали какие-либо гарантии безопасности для Украины.

США в проекте соглашения по полезным ископаемым и другим природным ресурсам требуют у Украины гораздо больше, чем было потрачено на ее защиту, заявил источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, это не та договоренность, которую принял бы президент Украины Владимир Зеленский.

"Странное предложение — забирать у страны, ставшей жертвой войны, больше, чем было потрачено на её защиту", — говорится в материале CNN.

США пытаются получить доступ к стратегически важным украинским ресурсам, тогда как Украина в ответ добивается гарантий безопасности — не только возвращения утраченных территорий, но и защиты от возможного будущего вторжения России.

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СМИ пишет, что украинская сторона продолжает настаивать на изменениях в соглашении, поскольку текущий вариант "не предполагает никаких обязательств со стороны США, в то время как Украина должна предоставить всё". И сейчас Украина не готова подписать это соглашение, даже несмотря над тем, что работа с американской стороной велась в течение всей ночи на 22 февраля.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц даже упомянул алюминиевый рудник, который, по его словам, мог бы полностью удовлетворить годовые потребности США при условии модернизации за счёт американских инвестиций. Журналисты также отмечают,, что соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым "почти готово", однако детали официального подписания пока неясны.

Визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлогга в Украину привёл к "очень продуктивным встречам", которые приблизили подписание документа.

Другие новости о соглашении по полезным ископаемым

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и США всю ночь обсуждали спорное соглашение о полезных ископаемых. Это было необходимо, чтобы остановить ухудшение отношений между странами.

Кроме того, украинцы отреагировали на "аппетиты" Трампа по полезным ископаемым. "Эта идея лишняя. Он хочет забрать ресурсы у страны во время войны. Как нам жить? У нас есть дети. Будто США стремятся лишить нас нашего экономического потенциала. Это прикончило бы нас", - считает местная жительница.

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