Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в заключении, призвал оппозицию выходить на масштабные протесты.

После парламентских выборов в Грузии политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook обращение. Он не согласен с результатами выборов, однако говорит, что сейчас не время посыпать голову пеплом и волноваться из-за обмана:

"Сейчас время для больших протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не будут терпеть несправедливости. Мы не должны тратить время впустую".

Саакашвили говорит, что оппозиция одержала убедительную победу, однако их результаты сфальсифицировали чиновники. "Необходимо срочно создать совместный координационный центр оппозиции для защиты результатов выборов. Эти выборы были отобраны у грузинского народа, поэтому мы обязаны непрерывным акциям и публичному неповиновению", - добавил он.

Видео дня

Выборы в Грузии

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов как правящая партия, так и оппозиция объявили о своей победе. Центральная избирательная комиссия сообщила, что "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов избирателей.

Президент Саломе Зурабишвили и грузинские оппозиционеры уже призвали людей выходить на митинги, чтобы выразить протест против таких результатов, а также поддержать европейский курс страны.

Вас также могут заинтересовать новости: