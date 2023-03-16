Год назад российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя, где прятались от обстрелов сотни людей.

Президент Владимир Зеленский в годовщину трагедии в Мариуполе, когда оккупанты сбросили бомбу на драматический театр, где прятались от обстрелов сотни людей, заявил, что Украина будет требовать полной ответственности государства-террориста за содеянное. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Год назад Россия целенаправленно и жестоко сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там прятались от обстрелов сотни людей. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за содеянное против нашей страны, нашего народа", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не простит оккупантам ни одной разрушенной судьбы и помнит всех, чью жизнь унес российский террор.

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Трагедия в Мариуполе - что известно об уничтожении драмтеатра

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2022 года российские оккупационные войска сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались гражданские.

По данным Мариупольского горсовета, в театре в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Согласно другим данным, в театре и близлежащих зданиях могли погибнуть от 600 до 1,2 тыс. гражданских.

В РФ отвергают обвинения в совершении этого военного преступления, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.

23 декабря стало известно, что российские оккупанты полностью демонтировали руины здания театра.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Украина имеет достаточную доказательную базу совершения россиянами убийства мирных людей в Мариупольском драмтеатре, несмотря на демонтаж оккупантами его здания.

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