Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что говорит о возможной роли США в перспективе.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что решать вопрос по установлению мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Радио Свобода.

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Кравчук отметил, что говорит о возможной роли США в перспективе.

"Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться ", - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников видит необходимость привлечь к переговорам с РФ и другие государства, в частности - Великобританию и США.

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