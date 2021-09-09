Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко объяснил, почему пытался вытолкать народного депутата Украины Гео Лероса (внефракционный, был исключен из фракции "СН") из-за трибуны.
Как передает корреспондент УНИАН, комментируя поступок Тищенко, депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность") назвала его "жлобом" и подчеркнула, что нельзя позволять "закрывать рты" народным депутатам.
В ответ Тищенко отметил, что выступление Лероса не касалось обсуждаемой на тот момент в сессионном зале темы, напомнив, что депутаты обсуждали отчет ВСК по работе "Укрзализныци", а Лерос пытался оскорбить президента и говорил не по теме. По словам Тищенко, в связи с этим он хотел вывести Лерос из-за трибуны.
В ответ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что депутаты иногда выступают не по теме, которая рассматривается.
"Каждая фракция этим грешит. И это неправильно. Но это такая у нас уже украинская традиция. Согласен - давайте ее также исправлять. Но с этой трибуны будет возможность для свободы слова. Свобода слова есть, была и остается в нашей стране", - подчеркнул Разумков.
В свою очередь председатель фракции "СН" Давид Арахамия подчеркнул, что этот конфликт в парламенте является недопустимым. Он отметил, что виноваты оба депутаты, поскольку Лерос выступал не по теме, но и Тищенко не должен был выталкивать его из-за трибуны.
Арахамия предложил запретить обоим депутатам несколько дней посещать заседания парламента.
В ответ Разумков напомнил, что такие решения должен принимать регламентный комитет, но выразил мнение, что такая инициатива является правильной.
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Перепалка Тищенко и Лероса в Раде
Сегодня Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны Лероса. Это произошло во время выступления Лероса, когда он критиковал деятельность Офиса президента. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций. Позже Лерос завершил таки свое выступление.
Другие драки в Раде с участием Тищенко
29 июня в парламентском буфете произошла драка между депутатом от СН Александром Куницким и Тищенко. Куницкий якобы обвинил Тищенко в причастности к коррупционным схемам, которые касаются выдачи документов морякам.
17 июня депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с Тищенко в зале заседаний. Потасовка произошла во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта (№4107), которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.