Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил запретить обоим депутатам несколько дней посещать заседания парламента.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко объяснил, почему пытался вытолкать народного депутата Украины Гео Лероса (внефракционный, был исключен из фракции "СН") из-за трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя поступок Тищенко, депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность") назвала его "жлобом" и подчеркнула, что нельзя позволять "закрывать рты" народным депутатам.

В ответ Тищенко отметил, что выступление Лероса не касалось обсуждаемой на тот момент в сессионном зале темы, напомнив, что депутаты обсуждали отчет ВСК по работе "Укрзализныци", а Лерос пытался оскорбить президента и говорил не по теме. По словам Тищенко, в связи с этим он хотел вывести Лерос из-за трибуны.

В ответ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что депутаты иногда выступают не по теме, которая рассматривается.

"Каждая фракция этим грешит. И это неправильно. Но это такая у нас уже украинская традиция. Согласен - давайте ее также исправлять. Но с этой трибуны будет возможность для свободы слова. Свобода слова есть, была и остается в нашей стране", - подчеркнул Разумков.

В свою очередь председатель фракции "СН" Давид Арахамия подчеркнул, что этот конфликт в парламенте является недопустимым. Он отметил, что виноваты оба депутаты, поскольку Лерос выступал не по теме, но и Тищенко не должен был выталкивать его из-за трибуны.

Арахамия предложил запретить обоим депутатам несколько дней посещать заседания парламента.

В ответ Разумков напомнил, что такие решения должен принимать регламентный комитет, но выразил мнение, что такая инициатива является правильной.

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Сегодня Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны Лероса. Это произошло во время выступления Лероса, когда он критиковал деятельность Офиса президента. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций. Позже Лерос завершил таки свое выступление.

Другие драки в Раде с участием Тищенко

29 июня в парламентском буфете произошла драка между депутатом от СН Александром Куницким и Тищенко. Куницкий якобы обвинил Тищенко в причастности к коррупционным схемам, которые касаются выдачи документов морякам.

17 июня депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с Тищенко в зале заседаний. Потасовка произошла во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта (№4107), которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Автор: Денис Прядко