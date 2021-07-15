61% респондентов считает, что на выборах городского головы победит Игорь Терехов.

В Харькове среди местных политиков самым высоким уровнем доверия пользуется и. о. мэра города Игорь Терехов, которому доверяют 54% опрошенных горожан, не доверяют – 36%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 3-11 июля 2021 года среди жителей Харькова.

Ю. Светличной доверяют 38%, не доверяют – 44%, М.Добкину доверяют 35%, не доверяют – 57%, А. Фельдману доверяют 31%, не доверяют – 58%, Е.Мураеву доверяют 29%, не доверяют – 39%, не знают такого – 31%.

Читайте такжеТерехов открыл в Харькове современный спорткомплекс для детей (фото)62% опрошенных жителей Харькова выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра города 31 октября 2021 года. 19% – колеблются (50/50), 7% – возможно примут участие, 12% - маловероятно.

"Среди кандидатов лидирует Игорь Терехов, которого поддерживают 42,9% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. Михаила Добкина поддерживают 17,8%, Юлию Светличную – 11,3%, Евгения Мураева – 10,9%, Александра Фельдмана – 6,9%. Рейтинг других кандидатов ниже 3%", - говорится в социологическом исследовании.

Отмечается, что самый высокий антирейтинг среди кандидатов на городского голову у Михаила Добкина. Его бы не поддержали ни при каких обстоятельствах 34% опрошенных. За А.Фельдмана не проголосовали бы 27%, А. Кучера – 26%, А.Абрамичева – 22%. За других кандидатов не проголосовали бы от 13% до 16% опрошенных.

При этом 61% респондентов считает, что на выборах городского головы победит Игорь Терехов. 14% - убеждены, что победителем стал бы Михаил Добкин. В победу других кандидатов верит менее 4%.

Также опрошенные оценили положение дел в Харькове: 54% жителей города считают, что дела в нем идут правильно, 30% – противоположного мнения. В отношении страны – лишь 17% считают, что дела в ней идут правильно, 69% – неправильно.

При этом 54% опрошенных не увидели изменений в местной ситуации за последние полгода, 26% считают, что она улучшилась, 16% – ухудшилась.

Опрос был проведен среди жителей Харькова старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Автор: Ольга Робейко