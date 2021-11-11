Присяга Терехова прозвучала во время внеочередной сессии горсовета.

Игорь Терехов в четверг, 11 ноября, принял присягу и официально занял пост мэра Харькова.

Терехов присягал во время внеочередной сессии горсовета, сообщает "suspilne.media" со ссылкой на данные корреспондента.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко зачитала постановление, в котором говорилось, что Терехов зарегистрирован городским головой. Также Матвиенко вручила ему знак и удостоверение мэра.

Читайте такжеВерховная Рада пополнится тремя новыми "Слугами народа""С момента принятия присяги Терехов Игорь Александрович приобрел полномочия харьковского городского головы", – отметила Матвиенко.

После получения полномочий Терехов высказался на русском языке. Глава города объяснил это тем, что его "переполняли эмоции".

"...Я доступен для всех, кому нужна моя помощь...", – сказал чиновник.

Напомним, выборы в Харькове проходили 31 октября. На следующий день Харьковская территориальная избирательная комиссия сообщила, что за Игоря Терехова проголосовали 146 тыс. 240 избирателей (50,66%).

Автор: Екатерина Присяжнюк