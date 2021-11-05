Теперь должна состояться сессия городского совета, где будут объявлены результаты выборов.

В ЦИК не сомневаются, что Игорь Терехов является победителем выборов

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" 4 ноября сказала член ЦИК Ирина Ефремова, сообщают "Харьковские известия".

По словам Ирины Ефремовой, якобы выявленные "Опорой" возможные нарушения никак не могут повлиять на результат выборов.

"Мы говорим о 50% и одном голосе (для победы в первом туре - УНИАН), на сегодняшний день отрыв - 0,66%, 1900 голосов, даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов", - отметила представительница ЦИК.

Теперь, считает Ирина Ефремова, согласно закону, должна состояться сессия городского совета, где будут объявлены результаты выборов.

Напомним, сейчас Харьковский окружной суд рассматривает иски кандидата в мэры Михаила Добкина, в которых тот требует пересчета голосов, ссылаясь на выявленные нарушения. По состоянию на утро 4 ноября суд рассмотрел 6 исков и все их отклонил за отсутствием фундаментальной доказательной базы.

При этом ни сам кандидат Добкин, который инициировал иски, ни его представители не присутствовали на вчерашнем судебном заседании.

Ранее сообщалось, что согласно официальным результатам выборов мэром Харькова стал Игорь Терехов. Также сообщалось, что в Комитете избирателей Украины считают выборы мэра Харькова прошедшими без системных нарушений.

Автор: Иван Бойко