Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября / фото REUTERS

Президент Украина Владимир Зеленский выразил сочувствие пострадавшим в результате террористической атаки в Вене, который произошел вечером в понедельник, 2 ноября.

Комментарий по поводу теракта он оставил в своем микроблоге в Twitter.

"В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.

Стрельба в Вене: что известно

  • Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги в центре столицы Австрии. Впоследствии стало известно, что стрелок действует не один.
  • Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждалось, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой. 
  • Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о семи жертвах, однако, по официальным данным, погибли два человека.

Террор в Европе: что было до этого

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Автор: Денис Прядко