По официальным данным, в результате теракта погибли два человека, еще 15 пострадали.

Президент Украина Владимир Зеленский выразил сочувствие пострадавшим в результате террористической атаки в Вене, который произошел вечером в понедельник, 2 ноября.

Комментарий по поводу теракта он оставил в своем микроблоге в Twitter.

"В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.

Стрельба в Вене: что известно

Изначально сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги в центре столицы Австрии. Впоследствии стало известно, что стрелок действует не один.

Было произведено несколько выстрелов, и один из преступников, как утверждалось, подорвался с помощью пояса со взрывчаткой.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о семи жертвах, однако, по официальным данным, погибли два человека.

Террор в Европе: что было до этого

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

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Автор: Денис Прядко