Украина требует от России прекратить агрессивную войну и вывести все захватнические войска.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на российские и венгерские призывы в страны Запада не поставлять оружие для защиты и обороны Украины от российской захватнической войны.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook. Николенко обратил внимание на отдельные заявления президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые выступают против поставки странами Запада вооружений для обороны Украины.

В этой связи, спикер назвал такие заявления российско-венгерским "тангом на костях".

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Украинская формула мира

В ноябре 2022 года в Индонезии прошел саммит G20. На саммите президент Владимир Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам президента Украины, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

12 декабря 2022 года во время выступления на саммите G7 Зеленский назвал три шага, необходимые для ускорения наступления мира. Это, по словам президента, предоставление Украине современного вооружения для защиты, сохранения финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также новые дипломатические меры для освобождения всех украинских пленных и территорий.

В офисе президента Украины неоднократно назвали условия для начала мирных переговоров с Россией - это вывод всех российских захватнических войск и восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ по состоянию на 1991 год.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если российские захватчики не выведут войска из Украины без боя, то с ними не о чем говорить.

Президент отмечал, что в предложенной Украиной формуле мира отражена конкретная последовательность действий, которая "однозначно приведет к окончанию войны", потому что Украина стремится к миру.

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