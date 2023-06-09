Михаил Подоляк заверил, что всех украинцев вернут домой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с передачей из российского плена украинских военных Венгрии. Он назвал такой шаг под эгидой РПЦ пиаром.

"Возможно, это жители Закарпатья, но нужно разбираться. Это стандартный такой пиар. РПЦ ж на сегодняшний день не церковь. РПЦ – неотъемлемая часть вооруженных сил Российской Федерации, которые атакуют другую страну. Она мотивируют военнослужащих России убивать украинцев. На фоне этой дикой репутации РПЦ пытается как-то проявить свои христианские склонности, которых нет. Это странная пиар-история", - заявил политик в эфире телемарафона.

Он заверил, что Украина вернет всех людей домой. При этом Подоляк напомнил, что Венгрия – страна, которая делает все, чтобы украинцев убивали, - блокирует санкции, поставки оружия, финансовой помощи, а глава МИД Петер Сийярто ездит в Москву и рассказывает, как нужно обустроить новый порядок.

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Россия передала Венгрии украинских военнопленных - что известно

8 июня при участии Русской православной церкви группу украинских военнопленных якобы передали Венгрии. 9 июня венгерский вице-премьер-министр Жолт Семьен подтвердил, что россияне передали Будапешту 11 украинских военнопленных.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское правительство ничего не знало о переговорах между венгерской и российской сторонами по вопросу украинских военнопленных.

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