Нардеп Дубинский подал заявление в ГБР на директора НАБУ Артема Сытника, который отказывается выполнять решение Конституционного суда о неправомерности его назначения на должность.

Народный депутат Александр Дубинский 1 сентября подал заявление в Государственное бюро расследований об открытии уголовного производства в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по обвинению в невыполнении решения Конституционного суда, захвате власти и самовольному присвоению властных полномочий.

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Нардеп Дубинский подал заявление в ГБР на директора НАБУ Артема Сытника, который отказывается выполнять решение Конституционного суда о неправомерности его назначения на должность. Депутат считает такие действия конституционным переворотом, захватом власти и присвоением полномочий. Дубинский потребовал от ГБР открыть соответствующее уголовное производство и привлечь Сытника к уголовной ответственности по статьям, по которым ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества, а именно:

ст. 109 — действия направленные на насильственную смену власти или свержение конституционного строя или захват власти;

ч.2. ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий либо звания должностного лица, связанного с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа;

ч.4 ст. 382 — умышленное невыполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решения Конституционного суда Украины и умышленное невыполнение заключения КСУ;

ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, что ранее телеведущий Дмитрий Спивак также подал заявление в Государственное бюро расследований на Артема Сытника в связи с продажей директором НАБУ земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тыс. долларов. Поскольку заявление, поданное Спиваком, через три дня не внесли в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), суд должен будет обязать ГБР это сделать.

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Автор: УНИАН