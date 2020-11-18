Связь народного депутата Николая Тищенко со «схемщицей» Аллой Шлапак и «смотрящим» Денисом Комарницким убивает рейтинг президента.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт, блогер Виктор Таран.

«Ирина Верещук в интервью на ЛБ с отчаянием описывает, как сообщница Черновецкого, «схемщица» Алла Шлапак, кандидат от «Батькивщины», работала на местных выборах в штабе Николая Тищенко, руководителя киевского отделения «Слуги народа». Честно, несмотря на мою систематическую критику Слуг, в этом случае разделяю возмущение Верещук. Во-первых, они сделали ей ужасную избирательную кампанию. С ее креатива и инноваций в «тик токах» и «полетах во сне и наяву» над Киевом смеялись даже дети. Во-вторых, очень много вопросов к эффективности работы штаба. Начиная с простого «а она, то есть, работа была?», к более сложному «а куда делись средства на кампанию?» – заметил он.

По информации Тарана, аудит финансов избирательной кампании еще продолжается. Эксперт подчеркнул, что у киевских мажоритарных депутатов очень много вопросов к руководителям, которые подставили не так Верещук, как партию президента, который, напомню, был в ее команде.

«Кстати. Насчет финансов. Говорят, часть средств Шлапак «зарезервировала» под «сетку». Но судя по результатам – что-то пошло не так. И ни средств, ни сетки для Слуг. В то же время, эти же злые языки говорят, что средства на сетку для СН все-таки попали по назначению. Но ее участники в последний момент почему-то проголосовали за «Батькивщину». Но, убежден, это лишь слухи. По факту, имеем и дальше Тищенко руководителя городской, что спокойно продолжает дружить со «смотрящим» Комарницким. И – одиозную Аллу Шлапак новоизбранного депутата городского совета от «Батькивщины», – пишет он.

Виктор Таран утверждает, что самыми пострадавшими в этой кампании оказались Верещук с кандидатами в городской совет от СН, которых банально поюзали.

«Так что еще нужно, чтобы Тищенко вместе с его друзьями – «смотрящим» Комарницким и одиозной Шлапак наконец выкинули из «Слуги народа»? По-моему, это давно пора сделать. Какие доказательства еще нужны? Неужели президент Владимир Зеленский и дальше будет молча наблюдать, как эта группировка втаптывает в грязь его авторитет и убивает его рейтинг?! К сожалению, он, кажется, забыл простую истину. Хозяин, если не наведет порядок в доме, очень скоро потеряет все. А вот наведет или нет – мы скоро увидим. Это уже будет его выбор и его политическое будущее», – резюмировал блогер.

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Автор: УНИАН