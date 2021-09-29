От журналистов требуют опубликовать "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Окружной админсуд Киева открыл дело против журналистов Bihus.info по иску пятого президента Украины и нардепа от "Евросолидарности" Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат истца Игорь Головань, цитирует пресс-служба партии.

Юрист пояснил, что от журналистов требуют опубликовать "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

По его словам, суд "вынужденно" открыл производство "после многомесячных "танцев с бубном".

Читайте такжеЗа 5 лет партии потратили более 3 миллиардов гривен, из которых большая часть из госбюджета - КИУУ Порошенко отметили, что журналисты обнародовали уже смонтированные видеофайлы.

"А истинный облик переданных Bihus.info властными заказчиками файлов засвечен на тех таки видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования этих файлов, именно в таком виде", – заявил адвокат.

"Пленки Медведчука": что известно

Проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от "ОПЗЖ" Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков.

Из записей следует, что Медведчук участвовал в переговорах о закупке газа, электроэнергии и об обмене пленными. Так, в одной из частей программы журналисты рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

Также стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

Кроме того, Медведчук блокировал увольнение "киборга" Андрея Гречанова из плена боевиков ради Порошенко.

Автор: Яна Ставская