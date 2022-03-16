По словам президента, прокурор Карим Хан начал работать над материалами.

Прокурор международного уголовного суда Карим Хан уже находится в Украине, поэтому российские оккупанты будут отвечать за все военные преступления, совершенные против украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Разговаривал сегодня с прокурором международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Справка УНИАН. 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

По данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, фашисты ежедневно убивают по меньшей мере 5 наших детей, по состоянию на 16 марта погибли уже 103 ребенка.

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