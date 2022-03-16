На сегодня более 100 детей были ранены.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно, погибли уже 103 ребенка.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Российская война против украинских детей - 103 погибли и более 100 ранены. Захватчики убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100", - констатировала генпрокурор.

При этом, подчеркнула она, эти данные не окончательны - в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов.

"Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 - стерты с лица земли", - констатировала Венедиктова.

Она обратилась по этому поводу к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к специальному представителю Генсека ООН по вопросам насилия в отношении детей.

"Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине", - подчеркнула генпрокурор.

Как отмечается в Telegram-канале Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

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