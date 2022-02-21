Руслан Стефанчук отметил, что в новом законопроекте речь идет исключительно о вопросах самозащиты граждан.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что депутаты поддержат законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время брифинга.

"Все вопросы, которые возникали в предыдущем законопроекте, из этого законопроекта убраны... Даже увеличилось количество подписантов этого законопроекта. И я очень убежден, что в первом чтении он будет поддержан", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что в законопроекте "четко обеспечены критерии, необходимые, чтобы каждый гражданин имел право на самозащиту, и не вызывал тем самым каких-то вопросов, связанных с жизнью и здоровьем других людей".

"Это все предусмотрено в этом законопроекте. Мы его, я думаю, проголосуем в первом чтении и будем наблюдать за ситуацией. В случае необходимости, я глубоко убежден, что Верховная Рада проголосует и во втором, и в целом этот законопроект для того, чтобы каждый гражданин Украины получил священное право на самозащиту", - заверил спикер.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект об оружии.

Он напомнил, что парламент уже рассматривал законопроект об оружии, но тогда позиции депутатов разделились, потому что половина из них поддерживала норму о приобретении и хранении короткоствольного огнестрельного оружия, а другая была категорически против.

По словам Арахамии, в новом проекте закона вообще убрали вопрос короткоствольного оружия, и документ будет вынесен на голосование.

4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335) и альтернативный к нему.

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