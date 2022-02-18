В законопроекте не будет положений относительно короткоствольного огнестрельного оружия, отметил глава фракции "Слуга народа".

На следующей неделе парламент рассмотрит законопроект об оружии.

Об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он напомнил, что парламент уже рассматривал законопроект об оружии, но тогда позиции разделились, "потому что половина зала поддерживала приобретение и хранение короткоствола (речь идет о короткоствольном огнестрельном оружии – Ред.), а другая – была категорически против".

"Мы сейчас вообще убрали вопрос короткостволов, и законопроект нормальный, мы будем его выносить (речь идет о вынесении на рассмотрение в сессионном зале – Ред.)", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, 4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335) и альтернативный к нему.

Законопроектом №4335 предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А – автоматическое огнестрельное оружие; В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С – огнестрельное оружие; D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения.

Право на получение удостоверения могли бы иметь дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия и курсы по обращению с оружием.

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