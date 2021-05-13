Депутаты получают денежные надбавки за звание, в том числе нардеп от "ОПЗЖ" Казак, которого подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Самое большое количество народных депутатов, которые имеют научную степень - во фракциях "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом говорится в сообщении движения "Честно"

на основе ответа Аппарата Верховной Рады относительно перечня депутатов в Верховной Раде IX созыва, которые имеют такие звания и получают денежные надбавки.

В сообщении сказано, что всего в Верховной Раде IX созыва по состоянию на декабрь 2020 года:

научную степень доктора наук имеют 35 народных депутатов;

кандидата наук (доктора философии) - 73 депутата (больше всего - юридических и экономических наук);

почетное звание “заслуженный” (юрист, экономист, журналист, врач, строитель, работник сельского хозяйства, сферы услуг) имеют 35 депутатов;

23 депутата являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

В движении "Честно" отмечают, что наибольшее количество депутатов, имеющих научную степень во фракции “Слуга народа” — 32, на втором месте "ОПЗЖ" — 12, меньше всего - 4 депутата - в депутатской группе "За будущее" и внефракционные.

Наибольшее количество депутатов со званием "заслуженный” также во фракциях "Слуга народа" и "ОПЗЖ" - восемь человек, большинство из них - заслуженные юристы.

В частности, народный депутат фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (подозреваемый в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму - УНИАН), является действительным членом (академиком) Национальной академии правовых наук Украины, в 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему "Конституционный процесс в Украине: организация государственной власти и местного самоуправления", в 1997 году - диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему "Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государства". Степень доктора юридических наук он получил в 1997 году, а ученое звание профессора - в 2001 году. Медведчук избран действительным членом (академиком) Академии правовых наук Украины в 2000 году. В это время он работал заместителем председателя Верховной Рады III созыва. В научном наследии Медведчука - 65 научных трудов.

Надбавки за звание

В движении "Честно" отмечают, что наличие определенного звания у народного депутата не означает, что он автоматически будет получать надбавку к своему окладу. "Это зависит от ряда факторов. На сегодняшний день в Верховной Раде IX созыва чуть более четверти депутатов получают надбавку за ученую степень или почетное звание, а 20 депутатов получают двойную надбавку", - говорится в сообщении. Также отмечается, что согласно распоряжению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от 14 января 2020 года №99-к "Об оплате труда народных депутатов Украины в 2020 году", установлена доплата за научную степень: кандидат наук (доктора философии) - 15% должностного оклада; доктора наук - 25%; за почетное звание "заслуженный" - 20%; за почетное звание "народный" - 40%.

Также в сообщении сказано, что в 2021 году должностные оклады Верховной Рады выглядят следующим образом:

председатель Верховной Рады - 27 тыс. 240 гривен (12 минимумов);

первый заместитель - 26 тыс. 105 гривен (11,5 минимума);

заместитель - 24 тыс. 970 гривен (11 минимумов);

председатель комитета, спецкомиссии, фракции или группы - 23 тыс. 835 гривен (10,5 минимума);

первый заместитель, заместитель председателя комитета, заместитель председателя спецкомиссии, секретарь комитета, заместитель председателя депутатской фракции или группы, председатель подкомитета комитета - 23 тыс. 381 гривня (10,3 минимума);

член комитета - 22 тыс. 770 гривен (10,0 минимумов).

"У рядового депутата - члена комитета надбавка составит 3 тыс. 415,5 грн в месяц. Такую сумму будет получать депутат Илья Кива («ОПЗЖ») - при условии, что он окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук по государственному управлению. До конца работы Верховной Рады IX созыва она составит около 110 тыс. гривен ", - отмечают в движении "Честно".

Также сообщается, что заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко имеет звание заслуженный работник сферы услуг и получает надбавку.

В общей сложности надбавку за почетное звание получают более 100 депутатов, в их числе: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук ("СН"), депутаты Андрей Деркач, депутат Александр Качура, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, председатель "Голоса" Кира Рудык, депутат Антон Яценко и другие.

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Также в сообщении сказано, что в Верховной Раде текущего созыва есть депутаты, которые получают надбавки и за почетное звание, и за ученую степень. Большинство из них - представители фракции "ОПЗЖ", в частности депутат Тарас Козак (подозреваемый в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму - УНИАН), является кандидатом экономических наук и заслуженным экономистом Украины, Юрий Павленко - заслуженный работник физической культуры и спорта и кандидат философских наук, бывший судья Конституционного суда и нынешний депутат Василий Нимченко - заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук. Однако среди депутатов, имеющих двойную надбавку, есть и представители других фракций парламента, например, "Европейской солидарности": Петр Порошенко - заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук, Руслан Князевич также является заслуженным юристом и кандидатом юридических наук.

В движении "Честно" сообщают, что в "Слуге народа" двойную надбавку получает брат заместителя председателя ВР Николай Стефанчук, он также заслуженный юрист и кандидат юридических наук. Аналогичные звания и надбавки имеет депутат от "Батькивщины" Анжелика Лабунская. В депутатской группе "Доверие" депутат нескольких созывов, мажоритарщик из Винницкой области Николай Кучер получает надбавки за звание заслуженного работника сельского хозяйства и кандидата сельскохозяйственных наук.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Надя Пришляк