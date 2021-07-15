В ДР Конго направят до 40 украинских военных и полицейских.

Президент Владимир Зеленский издал указ о направлении национального персонала для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Текст соответствующего указа №297/2021 с 15 июля обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Конго направят военнослужащих Вооруженных сил общей численностью до 20 человек и полицейских и нацгвардейцев общей численностью до 20 человек.

Решение принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с законом "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Украинский миротворческий контингент в ДР Конго

В деятельности Миссии ООН в ДР Конго с февраля 2012 года участвуют вертолетчики 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины. Они занимаются эвакуацией больных и раненых, доставкой грузов и тому подобное.

Сейчас общая численность украинского национального контингента в Демократической Республике Конго составляет 246 военнослужащих.

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Автор: Виктория Токарева