Он будет заниматься работой над рядом сложных юридических вопросов.

Министерство юстиции США летом отправит в посольство страны в Киеве постоянного юридического советника для работы с украинскими партнерами по ряду сложных юридических вопросов.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда. Кроме этого, по его словам, Минюст США назначит опытного прокурора в Международный центр по преследованию военных преступлении в Украине.

"Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте и предоставит доступ к значительным ресурсам министерства , которые мы привлекли в ответ на этот кризис", - говорится в заявлении генпрокурора США.

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"Украинские коллеги помогают в расследовании военных преступлений, которыми занимается группа по ответственности за военные преступления, в отношении которых США имеют уголовную юрисдикцию. К ним относятся преступления, в результате которых американские граждане пострадали или были убиты", - пояснил Гарланд.

Он добавил, что Конгресс расширил полномочия Минюста по преследованию предполагаемых военных преступников в США. "Это означает, что в будущем российские военные преступники, ступившие на нашу землю, предстанут перед судами США", - заявил генпрокурор.

"Мы будем работать столько, сколько нужно, чтобы привлечь к ответственности по закону тех, кто несет ответственность за жестокие преступления российского режима", - подытожил он.

Помощь США Украине

С начала войны США всесторонне помогают Украине. Они предоставляют ВСУ оружие, также поддерживают Киев экономически.

Когда стало известно о масштабах военных преступлений в Украине США присоединились к их расследованию. Власти страны не раз заявляли, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности.

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