Ранее CNN сообщило, что администрация Байдена изучает варианты эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.

Правительство Соединенных Штатов Америки сейчас не планирует эвакуировать американских граждан из Украины.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Twitter.

"Вопреки новостям, правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что сейчас они проводят обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях.

Читайте такжеРиск вторжения РФ в Украину: в США рассказали о рычаге влияния на Путина"...как мы всегда делаем, на случай ухудшения ситуации с безопасностью", - говорится в заявлении посольства.

Раньше CNN со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена изучает варианты потенциальной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.

Возможна эскалация на границе

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Людмила Жерновская