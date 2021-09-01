Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

Соединенные Штаты Америки обещают не допустить использования Кремлем голубого топлива как геополитического оружия против Украины.

Об этом говорится в совместной заявлении относительно стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованной на сайте президента Украины.

Обе страны заявили о противодействии влиянию "Северного потока–2".

Читайте такжеБайден объявил о предоставлении Украине $60 миллионов помощи в области обороны"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока–2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", - отмечается в заявлении.

При этом, правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

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В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Виталий Саенко