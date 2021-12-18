Штаты настаивают на прекращении огня на Донбассе.

Соединенные Штаты Америки уже на следующей неделе ответят на требования России о "гарантиях безопасности".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена.

Он рассказал журналистам, что некоторые предложения России были полезными, а некоторые - неприемлемыми.

"США планируют вернуться к России с ответом на следующей неделе. Также они хотят видеть рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МИД жестко ответили РФ: только Украина и НАТО будут решать членство в АльянсеРанее в Организации Североатлантического совета пригласили Россию обсудить не только ее предложения, но и действия в Европе на заседании Совета НАТО-Россия.

Россия против движения Украины в НАТО

В пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля к Вашингтону и Альянсу, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещение военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление Украины в НАТО. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Автор: Людмила Жерновская