В Альянсе заявляют, что если Россия предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, то будут готовы работать над усилением мер по укреплению доверия.

В Организации Североатлантического совета НАТО) приглашают Российскую Федерацию обсудить не только ее предложения, но и действия в Европе на заседании Совета НАТО-Россия в ближайшем будущем.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН сказал чиновник из НАТО из штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией. Мы повторяем наше давно озвученное приглашение России для проведения встречи в рамках Совета НАТО-Россия в ближайшем будущем. Мы видели российские предложения, и все 30 стран-членов НАТО согласовали совместное заявление 16 декабря, в котором о них сказано: Нам известны последние предложения России по европейской безопасности. Мы четко понимаем, что любой диалог с Россией должен был бы происходить на обоюдной основе, учитывать обеспокоенность НАТО в связи с действиями России, основываться на основных принципах и фундаментальных документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, мы готовы работать над усилением мер по укреплению доверия. ОБСЕ тоже является надлежащим форумом", - подчеркнул представитель Альянса.

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Он отметил, что такую позицию разделяет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который озвучил ее сегодня на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии.

"Мы продолжаем нашу прочную политическую и практическую поддержку для Украины и мы продолжим наши консультации. Президент Зеленский посетил НАТО 16 декабря для переговоров, и помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид тоже проинформировала (Североатлантический совет) о ее последних встречах в Киеве и Москве. Мы продолжаем следить за ситуацией очень внимательно и призываем Россию к деэскалации и снижению напряжения", - подчеркнул чиновник Альянса.

Россия не хочет видеть Украину и другие постсоветские страны в НАТО

Российская Федерация предлагает Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в Альянс и отказаться от "ведения любой военной деятельности на территории Украины".

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

В заявлении Североатлантического совета НАТО от 16 декабря сказано, что Альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию вывести ее силы из Украины в соответствии с международными обязательствами и обещаниями. "Мы поддерживаем право всех стран принимать решения относительно их будущего и зарубежной политики свободно от внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной - это дело только Украины и 30 стран-членов НАТО", - отмечается в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко