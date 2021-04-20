В то же время Зеленский призвал международное сообщество к более решительным действиям в случае наступления России.

Международные партнеры Украины готовы усилить санкции против России из-за возможного наступления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении, которое посвящено российской агрессии.

"Мы не боимся, потому что имеем и мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все остальные партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо, и за все это Украина искренне благодарна", - отметил он.

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В то же время Зеленский призвал международное сообщество к более решительным действиям в случае наступления России.

"В то же время нашим гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир. Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто снова проигнорирует границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней – всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может потребоваться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решимость. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет ли он в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ прятаться от неприятных вопросов, в частности в отношении Совета Безопасности ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, «Северного потока – 2»?"- спросил он.

Президент напомнил, что Украина, находясь в состоянии войны уже восьмой год, «является щитом для Европы» и призвал в случае необходимости оказать поддержку «не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу».

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Денис Прядко