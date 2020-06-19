Совет Европы продлил на год план действий для Украины

Отмечается, что было акцентировано внимание на успешности, в целом, выполнения целей документа, а также отмечена важность эффективности его дальнейшей имплементации.

План действий Совета Европы для Украины продлены до конца 2022-го года.

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при Совете Европы на странице в Facebook.

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"Группа докладчика СЕ по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада о среднесрочном прогрессе в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 гг., а также продление срока его действия до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было акцентировано внимание на успешности, в целом, выполнения целей документа, а также отмечена важность эффективности его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией РФ против Украины и пандемией СOVID-19.

Финансирование плана осуществляется за счет доноров, среди них - ЕС, 18 европейских стран, Турция, а также Целевой фонд по правам человека (Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария).

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Совет Европы одобрил план действий для Украины в поддержку реформ на период 2018-2021 годы с расчетным бюджетом объемом 29,5 млн евро.

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