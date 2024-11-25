Среди народных депутатов, которые голосовали за закон, который позволит коррупционерам, которые пошли на сделку со следствием, избегать конфискации имущества, есть бывшая сотрудница Центра противодействия коррупции и давняя соратница Виталия Шабунина - Анастасия Радина, которая поддержала этот законопроект.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс недавно приняла Верховная Рада, пишет "Закон и бизнес".

В частности, из ст. 77 Уголовного кодекса исчезла норма, которая предусматривала конфискацию имущества как дополнительное наказание за уголовное или коррупционное правонарушение.

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"Примечательно, что В.Шабунин сегодня утром возмутился таким голосованием... Очевидно, указанные изменения в УК приняты с целью ограждения коррупционеров от конфискации преступных активов. Поэтому редакция соглашается с В.Шабуниным, что это сделано в угоду коррупционерам, и именно его люди способствовали этому, по его словам, "кидку европейцев", - отмечает издание.

Радина, поддержавшая этот законопроект, с 2016-го до 2019 годов была руководителем адвокационных программ "Центра противодействия коррупции". Впоследствии она была одним из лидеров кампании по созданию в Украине Высшего антикоррупционного суда, а также является экспертом по налоговому законодательству.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который был передан для ВСУ.