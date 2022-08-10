Свое решение он обосновал несогласием с заявлениями Amnesty International относительно войны в Украине.

Сооснователь шведской Amnesty Пер Вестберг заявил о своем выходе из организации в знак протеста против отчета международной правозащитной организации Amnesty International по Украине.

Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Вестберг признался, что это решение далось ему крайне тяжело, ведь он был членом организации почти 60 лет. Скандальный отчет об Украине заставил его уйти "с тяжелым сердцем".

"Я являюсь членом уже почти 60 лет. С тяжелым сердцем я, из-за заявления Amnesty относительно войны в Украине, заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", – сказал он.

Вестберг отметил, что Amnesty International была основана с целью содействия освобождению политзаключенных, но расширила сферу своей деятельности и получила значительное влияние.

"С самого начала Amnesty работала над освобождением политзаключенных во всем мире. С тех пор она постепенно, иногда спорно, расширила свой мандат и стала еще одной, безусловно, заметной организацией с неизвестным влиянием", – заявил Вестберг.

По мнению шведских СМИ, экс-глава шведского офиса попытался оправдать организацию. Кстати, Вестберг стал соучредителем шведского отделения международной правозащитной организации в 1964 году.

Как сообщал УНИАН, 4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что украинские военные, которые сдерживают российское нападение, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В отчете нет ни одного упоминания о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов.

После обнародования отчета в офисе президента заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются ничем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины. В частности, президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и выразил убеждение, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International заявил, что не участвовал в подготовке доклада, а глава украинского офиса Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета организации.

После скандала вокруг отчета, центральный офис организации заявил, что сожалеет о" страданиях и гневе", вызванных отчетом, но от своих слов не отказывается.

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