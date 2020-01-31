Суд заморозил 50% акций Полтавского ГОКа Жеваго

Ограничение не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Суд установил ограничение в размере 50,3% на акции Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащие Ferrexpo AG Switzerland, сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, ограничение не влияет на владение акциями, но запрещает их передачу.

Читайте такжеНацбанк начал принудительное взыскание с Жеваго 1,5 миллиарда гривень

«Группа считает, что это ограничение является временным и связано с текущими в Украине вопросами, касающимися Константина Жеваго (украинского бизнесмена - УНИАН) и одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года (банк "Финансы и кредит"). Деятельность Ferrexpo остается неизменной и продолжается в обычном режиме. Кроме того, Ferrexpo AG не намерена и никогда не собиралась передавать свою долю в FPM», - сказано в сообщении.

Отмечается, что совет Ferrexpo считает, что апелляция на решение суда должна быть успешной. Как только результат этого обращения станет известен, Ferrexpo проинформирует рынок соответствующим образом.

Как сообщал УИАН, в начале октября 2019 года Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит».

27 сентября прошлого года первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение. По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка.

Справка УНИАН. Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых при производстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Основными потребителями продукции компании являются сталелитейные предприятия Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером группы Ferrexpo является украинский бизнесмен Константин Жеваго.