Министр подчеркнул, что "в выдумки российской дезинформации о якобы атаках со стороны Украины никто не верит".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сообщения российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ является дезинформацией.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба принял участие во встрече министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Канада, США, ФРГ, Франция, Италия и Япония) в рамках участия в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Отмечается, что встреча в таком формате состоялась впервые с 2018 года.

"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулебе, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия подвергается тяжелому санкционному удару и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении.

Во время встречи Кулеба рассказал коллегам об эскалации напряжения со стороны России и ситуации безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава МИД Украины в очередной раз опроверг сообщения российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям.

Он также отметил, что сообщения российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ являются дезинформацией.

"Группа семи непоколебимо стоит на стороне Украины. Я озвучил партнерам конкретные потребности Украины. Из их реакции делаю вывод, что они окажут эту конкретную поддержку. Кроме того, в выдумки российской дезинформации о якобы атаках со стороны Украины никто не верит", - отметил Кулеба.

Как известно, сегодня ряд российских СМИ сообщили о том, что на территории Ростовской области РФ в нескольких километрах от украинской границы разорвались снаряды.

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