Более 70% говорят, что в Украине нет реальной политической элиты.

Почти 80% украинцев считают, что не могут повлиять на события в стране.

Таковы результаты национального опроса обнародовал Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

Так, 83,6% респондентов считают, что мнение граждан не имеет значения для власти, а 79,9% - убеждены, что не могут повлиять на события в стране. 84,9% опрошенных согласны с тем, что, когда человек достигает высших эшелонов власти, то начинает использовать свой статус для личного обогащения. Что касается политического выбора, 72% респондентов считают, что в Украине нет реальной политической элиты, тогда как 67,8% хотят видеть у власти сильного лидера.

87,2% опрошенных соглашаются, что люди, которые у власти, не заботятся о населении.

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Несмотря на устойчивые патерналистские убеждения, украинцы стремятся к большей свободе и верховенству права. 60% респондентов не готовы жертвовать свободой ради большей безопасности и благосостояния. 47,8% согласны с тем, что украинцы должны соблюдать правила и законы даже в самых сложных ситуациях.

Среди опрошенных 25,5% соглашаются, что доходы должны быть равными, по мнению 54% респондентов разница в доходах необходима для стимулирования личных усилий.

Половина респондентов (52,7%) согласны, что успех больше зависит от удачи и связей, чем от тяжелой работы. 51,8% считают, что одни люди могут стать богаче только за счет других. Противоположное мнение имеют 42,1%, которые уверены, что общественного богатства со временем может хватить на всех.

Также оказалось, что половина респондентов (50,5%) согласны с тем, что другим людям нельзя доверять. Мнение о том, что каждый должен заботиться об общих интересах, разделяют только 32,8% украинцев, а 62,2% - убеждены, что на первом месте должны быть именно личные интересы.

Как проводился опрос

Полевой этап общенационального опроса относительно общественного привлечения проводился компанией Info Sapiens в декабре 2020 - январе 2021 года. Методом интервью было опрошено 2040 человек по всей территории Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки составляет 2,2%.

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Автор: Инна Андалицкая