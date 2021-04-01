Предварительное заседание СНБО состоялось 19 марта / Фото офис президента

В Офисе президента не исключают возможности проведения завтра, 2 апреля, заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеКум Путина Медведчук за год удвоил свое состояние-СМИОб этом УНИАН сообщил собеседник в ОПУ.

Отмечается, что в настоящее время нет точной информации о проведении заседания СНБО в пятницу и его повестке дня, в то же время такая возможность не исключается.

Что этому предшествовало

  • Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание СНБО состоялось 19 марта.

  • На этом заседании Совет нацбезопасности решил применить санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высших должностных лиц.

  • Также были введены санкции против 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

  • Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Константин Гончаров