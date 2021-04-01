В настоящее время в Офисе главы государства нет точной информации о проведении 2 апреля заседания Совета национальной безопасности и обороны.

В Офисе президента не исключают возможности проведения завтра, 2 апреля, заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеКум Путина Медведчук за год удвоил свое состояние-СМИОб этом УНИАН сообщил собеседник в ОПУ.

Отмечается, что в настоящее время нет точной информации о проведении заседания СНБО в пятницу и его повестке дня, в то же время такая возможность не исключается.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание СНБО состоялось 19 марта.

На этом заседании Совет нацбезопасности решил применить санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высших должностных лиц.

Также были введены санкции против 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Кроме того, СНБО поручил провести аудит всех разрешений на добычу полезных ископаемых, которые были выданы с 1994 года.

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Автор: Константин Гончаров