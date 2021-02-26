Бывших чиновников лишили государственных наград и воинских званий.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введение санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину во время событий 2014 года и поддержали агрессию России.

Об этом на брифинге 26 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он заявил, что речь о 10 лицах. Их лишили государственных наград и воинских званий.

Кто попал под санкции

Экс-генерал внутренней службы Виталий Захарченко, экс-контр-адмирал Денис Березовский, экс-генерал-майор Станислав Шапортов, экс-генерал-майор юстиции Сергей Нянчур, экс-генерал-майор Юрий Катовский, бывший глава СБУ, экс-генерал-майор Александр Якименко, экс-генерал-майор Владимир Товский, экс-генерал-майор Сергей Ханжа и экс-контр-адмирал Дмитрий Шакура.

"К ним применены максимальный пул санкций, который позволяет нам наше законодательство", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что указанные лица находятся не на территории Украины, но на территории Украины у них есть активы.

Как начиналась оккупация Россией Крыма

В феврале 2014 года в Крыму начали проходить массовые пророссийские митинги. Один из них, в частности, состоялся 23 февраля в Севастополе. Его участники "выразили недоверие" главе городской администрации и "избрали" своего – гражданина РФ Алексея Чалого.

26 февраля на полуостров прибыли российские военные из Тольятти с целью "обеспечения порядка". В тот же день в Симферополе депутаты Верховного Совета АР Крым должны были собраться на внеочередное заседание, на котором планировали зачитать обращение к властям России. Под зданием крымского парламента тем временем уже собрались проукраинские активисты и сторонники России. И все закончилось отменой заседания.

В ночь на 27 февраля здание Верховного Совета Крыма захватили "зеленые человечки" – то есть российские военные без опознавательных знаков. Такая же участь постигла и здание Совета министров полуострова.

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Автор: УНИАН