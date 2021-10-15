Алексей Данилов отметил, что над документом работали почти два года.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Впервые в истории современной Украины был утвержден План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года и который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством", - отметил он.

По словам Данилова, план предусматривает, какие именно органы, в случае каких ситуаций и с кем должны сотрудничать, а также, каким образом к этому сотрудничеству присоединяется территориальная оборона. Данилов больше не сообщил никаких подробностей.

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25 мая президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона "Об основах национального сопротивления" (№ 5557).

Также глава государства зарегистрировал законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления", которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил на 11 тыс. военнослужащих для Сил территориальной обороны.

25 мая на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта. Документ регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

В законопроекте предусмотрено, что ведение движения сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины и территории, захваченной агрессором (противником) во время вооруженной агрессии.

Автор: Антонина Доломанжи