Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент как Верховный главнокомандующий ВСУ.

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления (№5557), который регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

Согласно документу

национальное сопротивление является составляющей частью комплексной обороны Украины, включающей в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в стране.

Сопротивление имеет целью максимальное привлечение граждан к действиям, направленным на сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, с учетом которых он будет вынужден прекратить агрессию против Украины.

Также в законопроекте даны определения таким понятиям: территориальная оборона, движение сопротивления, подготовка граждан к национальному сопротивлению, добровольческие формирования территориальной громады, зона территориальной обороны и другим терминам.

Кроме того, согласно документу, тероборона состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

В частности, военная составляющая включает органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны ВСУ, другие силы и средства сил безопасности и сил обороны. Гражданская составляющая - государственные органы, органы местного самоуправления, добровольческие формирования территориальных громад, которые привлекаются к теробороне. Военно-гражданская составляющая включает штабы зон (районов).

Читайте такжеЗеленский предлагает значительно увеличить численность ВСУ

В законопроекте предусмотрено, что ведение сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины и территории, захваченной агрессором (противником) во время вооруженной агрессии.

Отмечается, что общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил.

Непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется по всей территории Украины - главнокомандующим ВСУ через командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Также предполагается, что воинские части Сил теробороны образуются в каждой зоне и районе теробороны и дополнительно в каждом городе, численность населения которого превышает 900 тыс. жителей, и в каждом административном центре области.

В случае принятия этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года.

Что было до этого:

25 мая президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона «Об основах национального сопротивления» (№ 5557).

Также глава государства зарегистрировал законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления", которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил на 11 тыс. военнослужащих для Сил территориальной обороны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров