Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, по информации СМИ, готовит заседание СНБО по коммунальным тарифам.
Он попросил Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине. Об этом говорится в опубликованном "Лигой" письме секретаря СНБО к премьеру.
Читайте такжеЗеленский поручил подготовить новое заседание СНБОВ документе говорится о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
Так, Данилов просит Шмыгаля предоставить материалы о структуре собственников всех в Украине:
- энергетических компаний;
- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии;
- газопоставляющих и газосбытовых компаний.
Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг.
Какие вопросы рассматривались на последних заседаниях СНБО?
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