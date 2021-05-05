В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, по информации СМИ, готовит заседание СНБО по коммунальным тарифам.

Он попросил Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине. Об этом говорится в опубликованном "Лигой" письме секретаря СНБО к премьеру.

Читайте такжеЗеленский поручил подготовить новое заседание СНБОВ документе говорится о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

Так, Данилов просит Шмыгаля предоставить материалы о структуре собственников всех в Украине:

- энергетических компаний;

- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии;

- газопоставляющих и газосбытовых компаний.

Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг.

Какие вопросы рассматривались на последних заседаниях СНБО?

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Автор: Ольга Робейко