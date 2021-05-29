Секретарь СНБО заявляет, что сначала предложения о санкциях должно рассмотреть правительство Украины и одобрить соответствующее решение.

Совет национальной безопасности и обороны Украины не получал предложений о введении санкций против режима Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я хочу сказать, что у нас есть процедуры. При всем уважении к господину Енину, документы должен подавать Кабинет Министров. Этот вопрос должен быть сначала проговорен на заседании Кабинета Министров. Кабинет Министров должен принять соответствующее решение. И если будет такое решение и представление от премьер-министра, - то конечно, мы будем такой вопрос рассматривать", - заявил Данилов.

"На эту минуту, как мы с вами разговариваем, таких документов у нас еще нет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Санкции Украины против режима Лукашенко

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что во внешнеполитическом ведомстве подготовили для Совета национальной безопасности и обороны санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

«С начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, и прежде всего Европейского Союза и Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение Совета национальной безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента», - подчеркнул Енин.

"Речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые принимали участие в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан», - уточнил он.

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Автор: Виталий Саенко