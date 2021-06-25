Недавно глава Ровенского областного совета, представитель партии "Европейская Солидарность" Сергей Кондрачук назначил чиновника коммунального предприятия, которого уже поймали на взятке.

24 июня в Ровно полицейские и следователи прокуратуры задержали на взятке руководителя коммунального предприятия "Автобаза", пишет "Апостроф" со ссылкой на издание "Рівненські новини".

Речь идет об Александре Ковальчуке, кандидатуру которого, по данным СМИ, "лично лоббировал председатель облсовета Сергей Кондрачук".

Правоохранители сообщают, что чиновник требовал у предпринимателя почти 10 тыс. грн за заключение с ним договора о предоставлении услуг по стоянке транспортного средства. Правоохранители разоблачили чиновника после получения взятки. Деньги чиновник забрал из электрощитовой в помещении предприятия. Часть из них положил в сумку, а другую - пытался выбросить возле своего же авто. Также утверждал, что и сумка ему не принадлежит. Следователи с места происшествия изъяли 16 800 грн, из которых 7200 - официальная плата по условиям договора, а остальные - взятка.

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Автор: Иван Бойко