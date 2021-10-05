На записи можно увидеть, что политик не противится задержанию и ведет себя спокойно.

Появилось видео задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили силовиками этой страны.

Запись опубликовала "Европейская правда", утверждая, что ее в сеть "слила" полиция Грузии.

На 22-секундном видео можно увидеть, как Саакашвили задерживают, вероятно, в квартире в Тбилиси. При задержании он не сопротивляется и спокойно дает надеть на себя наручники. После Саакашвили берет стакан с неизвестной жидкостью, стоявший на столе, и допивает ее.

Задержание Саакашвили в Грузии: детали

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".

Автор: Юрий Годован