Появилось видео задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили силовиками этой страны.
Запись опубликовала "Европейская правда", утверждая, что ее в сеть "слила" полиция Грузии.
На 22-секундном видео можно увидеть, как Саакашвили задерживают, вероятно, в квартире в Тбилиси. При задержании он не сопротивляется и спокойно дает надеть на себя наручники. После Саакашвили берет стакан с неизвестной жидкостью, стоявший на столе, и допивает ее.
Задержание Саакашвили в Грузии: детали
Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.
В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.
Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого требовало верховенство закона".